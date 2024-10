„Tag der Deutschen Einheit“: Ansturm auf Salzburg

Um Staus vor dem Grenzübergang zu vermeiden funktionierte man am Donnerstag die rechten Fahrstreifen auf der Westautobahn (A1) und der Tauernautobahn (A10) beim Walserberg zu Parkplätzen für Lastwagen um. Denn: Am „Tag der Deutschen Einheit“ gilt in Deutschland striktes Lkw-Fahrverbot. „Die Fenstertage laden zu einem Kurzurlaub ein“, prognostizierte Lena Pirker vom Öamtc im Vorfeld. Rund um die Tunnel-Großbaustelle auf der A10 kam es am Donnerstag zu längeren Wartezeiten – auch auf den Ausweichrouten ging phasenweise nichts mehr.