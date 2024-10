Sieben Jahre verlobt – nun hat Buffon „Ja“ gesagt

Die Hochzeit fand freilich in Italien statt. „Endlich wir“, schreiben die beiden zu einem Bild auf Instagram, auf dem sie sich verliebt in die Augen schauen. In den Kommentaren überschlagen sich die Glückwünsche. „Herzlichen Glückwunsch, Legende, und alles Gute für dich und Ilaria“ und „Wundervoll! Alles Gute für euch!“