Lückenschluss der S 36 geht bald in Umsetzung

Baustart für 2029 geplant

Die geplante Trasse orientiert sich an der bestehenden Landesstraße B 317 (Friesacher Straße). Damit wird in dem doch eher engen Tal keine zusätzliche Verkehrsachse geschaffen, was dem Natura-2000-Raum sowie der Land- und Forstwirtschaft zugutekommen soll. Mit der Fertigstellung dieser zweiten Etappe rechnete man ursprünglich bis 2031 – die Pläne wurden schon 2016 präsentiert – nun ist der Baubeginn für 2029 vorgesehen, mit einer Bauzeit von fünf Jahren.