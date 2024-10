Polizei nahm E-Bike-Diebe mittels GPS-Ortung fest

In der Nacht auf Montag gelang der Polizei auf eine äußerst ungewöhnliche Art und Weise eine Festnahme. Das Opfer eines E-Bike-Diebstahls meldete sich gegen 2.50 Uhr, weil es sein gestohlenes Fahrrad geortet hatte. Die Polizisten folgten dem GPS-Signal und gelangten so zum Einsatzort in Wildon. Aufgrund der genauen GPS-Ortung war schnell klar, dass sich das E-Bike in einem dort abgestellten Kleinbus mit moldawischen Kennzeichen befinden muss.