Jungbullen zeigen gegen Brest Galavorstellung

Ausgerichtet ist die neue Stadionhälfte für 400 Personen (259 Sitzplätze), wartet mit einem eingebauten Kiosk und Presseplätzen auf, zudem ist man hautnah am Geschehen. Mit schöner Holzfassade macht die Tribüne wirklich etwas her, und zwar so sehr, dass die mitgereisten französischen Fans nicht mal ihre Banner aufhängen durften.