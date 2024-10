„Für mich gibt es keinen klaren Favoriten!“

Brügge, der Vorzeigeklub schlechthin in Belgien, auch wenn RSC Anderlecht der Rekordmeister ist. „Brügge hat sicherlich den besten Anhang im Land“, sagt mit Richard Niederbacher einer, der es wissen muss. Der Steirer verdiente sieben Jahre seine Brötchen in Belgien, ist bei Waregem (204 Spiele, 93 Tore) noch heute eine Klublegende. „Ich habe an die Duelle gegen Brügge durchwegs gute Erinnerungen. Mit Waregem haben wird dort fast immer gewonnen und mit Rapid haben wir im Europacup nach einem 4:3 in Wien in Brügge ein 3:3 erreicht“, erinnert sich der einstige Top-Stürmer an 1986 zurück.