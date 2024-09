Attacke gegen Profi: „Das ist unterste Schublade“

„Das ist unterste Schublade“

Stephan Effenberg, der ebenfalls in der Sendung war, fand deutliche Worte und teilte gegen Wolfsburgs Arnold aus. Dieser hatte sich nach dem Zweikampf schließlich fallen lassen und war zu Boden gegangen, obwohl er seinen Gegenspieler eigentlich getroffen hatte. „Das ist ganz schwach von Maxi Arnold“, sagte Effenberg und nahm den Schiedsrichter in Schutz: „Leider Gottes macht das die Sache für die Schiedsrichter so schwierig, denn sie täuschen ihn.“ Der Schiri müsse dann in Sekundenschnelle entscheiden. Den Fehler habe Jablonski zugegeben. „Aber das Spiel, das manche Spieler dann spielen in den Zweikämpfen, das ist unterste Schublade“, meinte Effenberg.