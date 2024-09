Dessen Nachfolger Kyler Jenkins schrieb nur sechs Punkte und null Assists an. „Es ist seine Rookie-Saison im Ausland, da braucht es noch Zeit. Der ganzen Mannschaft merkte man noch Nervosität an. Trotzdem bin ich nicht unzufrieden“, so Zeleznik. Naja, fast: „Alle Teams sind neu formiert, auch wir haben drei Neue. Trotzdem werden wir in die Favoritenrolle gedrängt – das geht mir wirklich auf die Nerven!“