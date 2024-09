Tor in Minute 98 sorgt für Ekstase bei Adi Hütter

AS Monaco ist an der Tabellenspitze der französischen Ligue 1 weiter im Gleichschritt mit Leader und Titelverteidiger Paris St. Germain unterwegs. Die vom Vorarlberger Adi Hütter gecoachten Monegassen rangen Montpellier am Samstagabend dank eines Last-Minute-Treffers von Wechselspieler Lamine Camara in der 98. Minute noch mit 2:1 nieder und halten damit genauso wie PSG nach fünf Siegen und einem Remis als Zweiter bei 16 Punkten.