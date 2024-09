Mit Taylor Swift die Weltherrschaft übernehmen

Es ist diese unschuldige Neugier in Köhlers Blick, die „Mission Mutter Teresa“ und vielen anderen ihrer Performances den Reiz gibt. Am Video posiert Köhler – gekleidet ganz in lila – am Mutter-Teresa-Platz, vor dem Mutter-Teresa-Spital, interviewt Albaner zum Erbe der Heiligen, die dann plötzlich sehr weltlich erscheint. Zwischendrin performt sie eine Art Messe, entzündet Weihrauch, tanzt und singt im wallenden lila Messgewand zu Synthiepop. „Kr-Amen“, sagt sie und reicht den Kollektenkorb durch die Reihen.