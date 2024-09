„Coffee with Cops“: Auf Plausch mit der Polizei

Es ist eine durchaus charmante Idee, die im Vorjahr ihre Premiere feierte: In ganz Tirol wurde die Bevölkerung eingeladen, sich in ungezwungener Atmosphäre bei einem Kaffee mit Vertretern der Tiroler Polizei zu unterhalten. An vielen Bahnhöfen schlugen die Beamten ihre Zelte auf und luden zu Kaffee und Gedankenaustausch ein.