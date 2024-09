Vandalen fluten WC auf Sportplatz – großer Schaden

Massiven Schaden haben Vandalen am Donnerstagabend in Hall in Tirol angerichtet. Die unbekannten Täter brachten in einer WC-Anlage das Waschbecken zum Überlaufen, sodass das Wasser schlussendlich im Geschoss darunter von der Decke tropfte. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.