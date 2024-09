Professorinnen sind noch immer in der Unterzahl

Woher kommt dieses Ungleichgewicht, diese „leaky pipeline“, also tropfende Wasserleitung, wie das Phänomen bezeichnet wird? „Die Ursachen dafür werden seit den 1990er-Jahren intensiv erforscht“, sagt Barbara Hey, Leiterin der Koordinationsstelle für Geschlechterstudien und Gleichstellung an der Uni Graz. „Teils ist das historisch bedingt, weil Frauen auf dem Feld Newcomerinnen sind: Erst in den 1950er-Jahren gab es die erste Professorin überhaupt, bis in die 90er-Jahre lag die Quote bei drei Prozent.“