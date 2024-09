Alkoholisiert, ohne Helm: Radler überschlägt sich

Mit mehreren Platzwunden im Gesicht und am Kopf traf die Polizei am gestrigen Rupertitag einen gestürzten Radfahrer an. Der 54-Jährige war am frühen Nachmittag an der rechten Glanzeile mit seinem Drahtesel unterwegs, als er die Vorderbremse zu stark betätigte. Es überschlug den Einheimischen, der Mann landete mit dem Gesicht auf dem Asphalt.