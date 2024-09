76-Jährige von Pkw erfasst: Schwere Verletzungen

Am Dienstagnachmittag kam es zu einem heiklen Verkehrsunfall im Grazer Bezirk Liebenau: Gegen 13.30 war eine 76-Jährige mit ihrem 77-jährigem Mann und ihrer 50-jährigen Tochter zu Fuß am Gehsteig der Puntigamer Straße in Richtung Norden unterwegs – auf Höhe der Kreuzung Raiffeisenstraße querte die Familie die Straße.