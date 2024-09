So helfen Sie den Tieren im Garten über den Winter

Für Gartenbesitzer kommt nun die Zeit, in denen ihr kleines Paradies für den Winter vorbereitet wird. Wer es mit dieser Arbeit nicht so genau nimmt, tut den tierischen Bewohnern eigentlich Gutes! Denn Igel und Co brauchen Laub, Totholz und ein paar „unordentliche Ecken“ für den Winterschlaf.