„Die Wunden der Flut heilen noch lange nicht“

Die Aufräumarbeiten gehen indes weiter. In vielen Regionen und Bezirken hat sich die Lage (etwas) entspannt. Die Bezirke Tulln, St. Pölten Land und Stadt bleiben auch weiterhin Katastrophengebiet. Landesfeuerkommandant Dietmar Fahrafellner betonte: „Gesamt waren in den letzten Tagen rund 55.000 Kolleginnen und Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Ein in dieser Größe noch nie dagewesener Einsatz in Niederösterreich.“ Vergangenes Wochenende sei unter anderem ein Schwerpunkt in der Reinigung der ÖBB-Strecke zwischen St. Pölten und Wien gelegen, beispielsweise habe man den Perschlingtal-Tunnel ausgepumpt und gereinigt. In Melk konnte man am Wochenende die Pumparbeiten fast gänzlich abschließen, dagegen „liegt ein nächster Schwerpunkt nun auf den Pumparbeiten im Bezirk Tulln.“