Mit Auto in die Luft geschleudert: Drei Verletzte

Die junge Steirerin war am Sonntag gegen 23 Uhr auf der Salzkammergutstraße (B145) von Bad Aussee in Richtung Altaussee unterwegs. Aus derzeit ungeklärter Ursache kam sie bei Kilometer 84,35 von der Straße ab. Ihr Auto wurde in die Luft geschleudert und kam auf einer Wiese zum Stillstand.