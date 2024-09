Frau stürzte mit Motorrad über Elektroweidezaun

In Unfallklinik geflogen

In weiterer Folge stürzte sie über einen Elektroweidezaun in die angrenzende Viehweide und blieb dort mit erheblichen Verletzungen liegen. „Die Frau wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Unfallklinik Murnau geflogen“, so die Exekutive.