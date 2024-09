Steirer-Challenger endete mit spanischer Fiesta

Das Tennis-ATP-125-Challenger in Bad Waltersdorf ging mit einer spanischen Fiesta zu Ende. Der 27-jährige Mallorquiner Jaume Munar, Nummer 74 der Welt, fegte Finalgegner Thiago Seyboth Wild aus Brasilien vor 1500 Fans mit 6:2, 6:1 vom Center Court. „Ich habe genau gewusst, was ich zu tun hatte. Bei unserem letzten Duell in Rio war ich zu passiv, das habe ich heute von Start weg anders gemacht“, so das Resümee von Munar nach seinem zehnten Challenger-Titel, der 125 Punkte und einen Siegerscheck über 20.300 Euro brachte.