Serien-Taschendiebin (28) auf frischer Tat ertappt

Eine 28-jährige Ukrainerin soll als mehrfache Taschendiebin in Graz und Wien unterwegs gewesen sein. Am Samstagabend gelang es der Polizei, die Verdächtige im Zuge einer Fahndung auf frischer Tat in Graz zu ertappen. Sie war schon dabei, ihrem nächsten Opfer aufzulauern.