Frau stolperte und schlug mit Kopf auf Stein auf

Zehn Meter in Bachbett gestürzt

Auch in St. Ulrich am Pillersee (Bezirk Kitzbühel) endete am Samstag eine Wanderung für einen 63-jährigen Niederländer im Spital. Der Mann war zusammen mit seinem Sohn und einer weiteren Person von der Kirche St. Ulrich am Pillersee in Richtung Winterstelleralm unterwegs. Da der Wanderweg mit Schnee bedeckt war, mussten die drei nach einiger Zeit umkehren. „Beim Abstieg im Kalktal stürzte der 63-Jährige gegen 12.15 Uhr ohne Fremdverschulden vom geschotterten Wanderweg rund zehn Meter über felsdurchsetztes Gelände in eine Schlucht ab und blieb im Bachbett verletzt liegen“, erklärt die Polizei.