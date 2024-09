Kollision mit Lkw: Auto landete im Straßengraben

Alko-Lenkerin krachte in E-Bike

Weniger glimpflich endete am Donnerstagnachmittag ein Unfall in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel). „Kurz nach 15 Uhr bog eine 40-jährige Frau mit ihrem Pkw von einer Gemeindestraße nach links in eine Hauszufahrt ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer auf der Gemeindestraße entgegenkommenden 65-jährigen E-Bikerin“, heißt es seitens der Polizei.