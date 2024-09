Alpengletscher sind Testgelände für die Arktis

Inzwischen hat sich der Neuschnee wieder auf die Berge zurückgezogen, bei der Konferenz dominiert das ewige Eis die Gespräche. Dabei gibt es mehr Verbindungen von der Arktis in den Alpenraum, als man glauben würde. Sowohl was das Wettergeschehen betrifft als auch in der Forschung. So gibt es Ähnlichkeiten beim Abschmelzen des ewigen Eises. Das geht etwa in den Alpen derzeit deutlich schneller vor sich, als man noch vor kurzem geglaubt hätte.