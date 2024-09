„Keiner hat bei Bayern so eine Wucht reingebracht“

„Das ist bei so vielen Weltstars unerlässlich“

Auch der frühere Mediendirektor Markus Hörwick, der den FC Bayern aus seiner jahrzehntelangen Tätigkeit von A bis Z kennt und ebenfalls eine Legende des Klubs ist, zeigt sich absolut begeistert: Ich sehe bei Kompany sehr viele Dinge, die zu 100 Prozent zum FC Bayern passen. Er ist eine ganz starke Persönlichkeit. Allein die Art, wie er spricht, wie er Menschen dabei anschaut, wie er Empathie vermittelt, beeindruckt mich. Wenn Kompany in einen Raum kommt, merkst du, dass er da ist. Das ist bei so einer Ansammlung an Weltstars in der Kabine unerlässlich.“