Jungbullen feierten verdienten 3:2-Erfolg in Prag

Neuzugang Edmund Baidoo trat erstmals seit seinem Wechsel von Norwegen an die Salzach in Erscheinung. Der junge Ghanaer war gleich das Um und Auf im Angriffsspiel. Wenig überraschend legte er das 1:0 durch Adejenughure auf. Mit dem 1:0 ging es in die Halbzeitpause.