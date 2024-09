Deutsche Wanderin (56) nach Lawinendrama gestorben

Gruppe drehte wegen Schneelage um

Trotz Warnungen aller alpinen Organisationen war die Frau aus Nordrhein-Westfalen mit Begleitern am Dienstag zum Schödersee (1440 m) am Talschluss aufgebrochen. Die Gruppe drehte aufgrund der Schneelage verfrüht um. Am Rückweg lösten sich die Schneemassen von der steilen Grauwand und donnerten ins Tal.