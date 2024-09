Alkolenker hinterließ in Graz ein Schlachtfeld

Gegen 18 Uhr war der 30-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung in Graz mit seinem Pkw auf der L390 (Grambacherstraße) in westliche Richtung unterwegs. In einer Linkskurve dürfte er laut Polizei dann von der Fahrbahn abgekommen sein. Er prallte gegen mehrere Verkehrszeichen, einen Straßenpflock, eine Straßenlaterne und einen Zaun.