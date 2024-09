Westliga-Doppel wird zum Knochenjob

„Zwei Spiele in 48 Stunden sind ein Verbrechen“, sagte Welttrainer Jürgen Klopp einst. Konkurrent Manchester City musste nach einer Partie am Freitag schon am Sonntag wieder antreten. Eine extreme Belastung für die Körper der Stars, selbst wenn diese Millionen an Euro für ihre Tätigkeit verdienen. In der Westliga sieht das ganz anders aus. Abgesehen vom Finanziellen gehen die Kicker zumeist auch einem Brotberuf nach. Und dennoch kommt es in dieser Woche zum angesprochenen Fall. Betroffen ist Bischofshofen.