Gnadenloser Krebs! Drama um Union-Berlin-Goalie

Da mag der Saisonstart mit einem Sieg und zwei Remis in drei Runden von Deutschlands Bundesliga noch so ordentlich geklappt haben, beim 1. FC Union Berlin hängt der Himmel trotzdem nicht voller Geigen! Denn abseits des Grünen Rasens muss die „Eisernen“-Familie aktuell mit einem schweren Schicksalsschlag klarkommen: Torwart-Talent Berkin Arslanogullari ist an Knochenkrebs erkrankt und kämpft um sein Leben!