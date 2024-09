Horror-Crash auf A12: Eltern starben im Spital

Fürchterliche Nachrichten am Sonntagmorgen aus dem Landeskrankenhaus Innsbruck sowie dem Bezirkskrankenhaus Kufstein: Zwei Personen, die bei einem schweren Unfall am Freitag auf der Inntalautobahn schwer verletzt in Spitäler gebracht wurden, sind verstorben. Auch das zweijährige Kind des Pärchens war im Auto.