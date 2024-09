Verteidiger als gefährlichster „GAK-Goalgetter“

„Das ist in der Kabine ein Insiderwitz, da werde ich auf die Schaufel genommen“, schmunzelt Michael Lang. Denn nach fünf Spielen in der Bundesliga hält der Rechtsverteidiger bei zwei Saisontoren. Und ist damit bisher bester Torschütze des GAK! „Durch unser neues System komme ich zu mehr Aktionen in der Offensive. Und spielerisch haben wir auch zugelegt.“