Skills-Coach: „Team-Erlebnis ist am wichtigsten“

Wenig Schlaf, hoher Druck und bis zu zehn Stunden Wettkampf am Tag: Die 46 österreichischen Teilnehmer der Berufs-Weltmeisterschaften Worldskills in Lyon gehen an ihre Grenzen. Versorgt werden sie von Coaches, Masseuren, Physiotherapeuten und einem eigenen Teamarzt. Manfred Simonitsch gibt Einblick in den Wettkampf-Alltag.