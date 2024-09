Lkw geriet nach Absturz in Graben in Vollbrand

Spektakulärer Unfall am Freitag in Nassereith (Bezirk Imst)! Wohl aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit rutschte ein Ukrainer (58) mit seinem Lkw auf der Mieminger Straße in einen Graben. Wenig später brannte das Fahrzeug. Der Lenker konnte mithilfe von weiteren Verkehrsteilnehmern den Laster rechtzeitig verlassen.