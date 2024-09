Auf nasser Fahrbahn gingen Ferrari „Pferde durch“

Dritter Unfall in den frühen Morgenstunden

Erneut wurde die Pöchlarner Wehr am Freitag um 6.50 Uhr morgens alarmiert. Ebenfalls in Fahrtrichtung Wien verlor der Lenker eines roten SUV die Kontrolle über das Steuer, prallte gegen diverse Begrenzer der A 1 und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Trotz erheblicher Schäden konnten die Florianis das Auto mit Rangierhilfen rollbereit machen, weshalb eine rasche Bergung möglich war. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand.