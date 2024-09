Feuerwehr musste Mann aus Pkw schneiden

Der Ungar war am Donnerstag gegen 22 Uhr auf der B 69 in Richtung Gersdorf unterwegs. Vermutlich aufgrund der Witterungsverhältnisse kam er in einer langgezogenen Rechtskurve von der Straße ab. Er prallte mit seinem Auto gegen einen Baum, die Feuerwehr musste den 38-Jährigen mittels hydraulischem Bergegerät aus dem Fahrzeug befreien. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und musste ins LKH-Univ. Klinikum Graz gebracht werden.