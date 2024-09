Die „Krone“ lädt zur exklusiven Premiere in Linz!

Großes Film-Event am 8. Oktober in Pasching

Bei der „Krone“- und kronehit-Premiere am 8. Oktober (20 Uhr) sieht man den Streifen vor allen anderen, denn offizieller Kinostart ist erst am 10. Oktober! Die Gewinner freuen sich im Hollywood Megaplex in Pasching über 45x2 Tickets und kleine Überraschungen. Dafür einfach untenstehendes Formular ausfüllen und schon nimmt man an der Verlosung teil. Mitspielen ist bis 20. September um 15 Uhr möglich.