Waldmantel schützt Bäume und Tiere seit 33 Jahren

Damals – 1991 wurde mit der Umsetzung des Projekts, den Wald zu schützen, begonnen – als der Forst noch vielerorts als reine Wertanlage galt, wusste man damit noch viel weniger anzufangen. Dies passierte just im naturbelassenen Waldviertel, genauer in Drösiedl bei Pfaffenschlag im Bezirk Waidhofen an der Thaya. „Ich dachte, dass übliche Bewirtschaftung dem Wald auf Dauer nicht mehr gut tut, und bin aktiv geworden“, sagt Öko-Pionier Piringer, der einst mit einigen Organisationen und Mitstreitern, wie der Berg- und Naturwacht, am Waldrand einen 1800 Meter langen und zehn Meter breiten Schutzgürtel mit 500 Wildobstbäumen und 5000 Sträuchern pflanzte.