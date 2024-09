Gruselfund in Graz: Skelette auf Baustelle!

In sozialen Medien kursieren aktuell spektakuläre Bilder von einem Gruselfund: Im Bereich des ehemaligen Taggerwerks in der Grazer Puchstraße wurden mehrere Skelette gefunden, wie Markus Lamb, Sprecher der Polizei Steiermark, der „Krone“ bestätigt. Demnach wurden bereits am 26. August von Bauarbeitern Knochen entdeckt, die mehrere hundert Jahre alt sind. Der Fund steht also nicht in Zusammenhang mit dem ehemaligen NS-Lager in Liebenau. Stadtarchäologin Susanne Lamm geht davon aus, dass die Bestattungen im 17. oder 18. Jahrhundert stattgefunden haben: „Es wurden keine Grabbeigaben gefunden, was die Datierung erschwert.“