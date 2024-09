Ein beliebter Klassiker hoch über dem Pölstal

Ein Wanderweg wie viele und doch einzigartig: St. Oswald ist ein unscheinbarer Ort in der Region Murtal – gelegen am östlichen Rand des Pölstals und am Fuße des Rosenkogels in den Seckauer Tauern – auf nicht ganz 1000 Metern Seehöhe. Ein Ort wie im Bilderbuch mit einer Kirche, dem Gasthaus gleich nebenan, einem Bach, wenigen Häusern und rundherum viel Landschaft mit gepflegten Wiesen und schönen Wäldern.