Kollision mit Pkw: Biker erlitt Wirbelverletzungen

Eine Einheimische (18) war am Dienstag in Ried im Zillertal gegen 19.25 Uhr mit ihrem Pkw auf der Zillertal Landesstraße unterwegs. Sie wollte beim Sportplatz Ried im Zillertal links in die dortige Zufahrtsstraße einbiegen, als es zur Kollision mit einem Motorradfahrer (51) kam.