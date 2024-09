„Unschlagbares“ Seekirchen fiel im Landescup

Einen irren Schlagabtausch lieferten sich die Salzburgligisten Seekirchen und Bramberg am Dienstag in der vierten Runde des Landescups. Das bessere Ende hatten die Pinzgauer, die die Partie mit 4:3 gewinnen konnten und damit das fast unschlagbare Seekirchen rauswarfen. 18 Spiele in Folge hatte das Team vom Wallersee zuletzt gewonnen. Den entscheidenden Treffer erzielte Brambergs David Nindl per Elfmeter.