Schwarze Ministerin vor Volksschule ein rotes Tuch

Keine drei Wochen vor der Nationalratswahl liegen offenbar die Nerven aller Politiker blank. Auch in Himberg ist eine Debatte um „unverschämte“ Wahlwerbung entbrannt. Und der SPÖ-Bürgermeister legt sich dafür gleich mit einer ÖVP-Ministerin an. Dass diese vor der Volksschule Eis verteilen will, kommt für den Ortschef nämlich nicht in die Tüte!