Frontalkollision mit mehreren Schwerverletzten

Erneut Alarm wegen einer Pkw-Kollision im Lungau: Aus bislang noch ungeklärter Ursache krachten am Sonntagnachmittag zwei Pkw auf der Murtalstraße in Tamsweg-Penk ineinander. Ein Großaufgebot von Freiwilliger Feuerwehr, Polizei und Rotem Kreuz war gegen 17.30 Uhr an der Unfallstelle.