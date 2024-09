Ausgerutscht und mit Kopf gegen Felsen gekracht

Deutscher in Innsbrucker Klinik geflogen

Ebenfalls im Zillertal stieg gegen 10 Uhr ein 43-jähriger Deutscher in Finkenberg vom Friesenberghaus in Richtung Hoher Riffler (3231m) in den Tuxer Alpen auf. „Kurz nach 13.30 Uhr stürzte er auf dem schwarz markierten Wanderweg beim Abstieg rund 30 Meter weit über felsiges Gelände ab, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog“, so die Exekutive. Der Mann wurde mit dem Tau vom Notarzthubschrauber zu einem Zwischenlandeplatz gebracht und dort vom Notarzt versorgt. In weiterer Folge wurde der Deutsche in die Innsbrucker Klinik geflogen, wo er stationär aufgenommen wurde.