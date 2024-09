„Krone“-Leser spendeten 35.500 Euro für Giulia

Es ist eine unglaubliche Summe, wir sind so dankbar“, strahlen Rainer und Claudia Seitz um die Wette. Sie erzählten in der „Krone“ die Geschichte ihrer Tochter Giulia (2). Das Mädchen hat eine Vielzahl von Allergien. Täglich ist ihr Leben in Gefahr. Helfen könnte ihr eine 140.000 Euro teure Therapie in den USA. Die „Krone“-Leser ließen sich nicht bitten – und spendeten knapp 35.500 Euro für die Familie aus Eugendorf.