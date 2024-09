Kahn rechnet ab: „FC Bayern ist sehr politisch“

Doch von gravierenden Reformproblemen sei nicht nur der FC Bayern betroffen, stellt Kahn klar: „Der Fußball tut sich speziell in Deutschland mit Veränderungen sehr schwer.“ Es sei eine gefährliche Dynamik entstanden, die auch von einer großen Erwartungshaltung getrieben werde. „Da glauben viele, es geht immer so weiter, ich mache das Fenster auf, und die Einnahmen regnen herein. Das wird in Zukunft nicht mehr so einfach sein. Der Fußball wird sich gegen immer stärkere Konkurrenz durchsetzen müssen. Bei der Connection zum Fan ist zum Beispiel noch sehr viel Luft nach oben“, warnt Kahn deshalb.