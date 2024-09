Schreck für Pärchen: Schlange frisst in Garage

Ein seltenes Naturschauspiel bekamen am Mittwoch Hausbesitzer in Leutasch zu sehen: Eine Ringelnatter hatte die hauseigene Garage zu ihrem Jagdgebiet umfunktioniert, während das Tor für eine Stunde offen stand. „Als wir dann am Nachmittag aus der Garage fahren wollten, sahen wir etwas Dunkles am Boden liegen, das sich leicht bewegte“, berichtet der Einheimische. „Zuerst vermuteten wir eine Blindschleiche. Meine Freundin blieb auf Abstand, ich stieg aus dem Auto, um nachzusehen.“