Mit Motorrad in Graben gestürzt: Deutscher tot!

Das Drama ereignete sich kurz vor 14.30 Uhr: Bei Erpfendorf in der Gemeinde von Kirchdorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel) kam der Biker ohne Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve von der Straße ab, überschlug sich mehrmals und krachte in den Graben.