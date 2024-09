Turboschnelles Elektro-Tanken am Flughafengelände

Fast so schnell wie die großen und kleinen Vögel bei uns in Schwechat betankt werden, fließt auch der Strom in die Autos der Passagiere. Diese können wegen ihres Abflugs gelassen bleiben. Denn mit einer Leistung von 360 kW pro Station wird in zehn Minuten Energie für bis zu rund 300 Kilometer Fahrleistung geladen“, so Airport-Chef Günther Ofner.